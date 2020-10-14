Разумков про всенародне опитування: це не може бути репетицією референдуму

Всенародне опитування в день місцевих виборів 25 жовтня не може бути репетицією референдуму. А його фінансування не буде проходити за рахунок державних коштів.

Про це на брифінгу заявив спікер Верховної ради Дмитро Разумков.

За його словами, на сьогодні Радою додаткових коштів на опитування не передбачено, як і не було законів, які дозволяли б їх проведення із залученням Центральної виборчої комісії.

"Це може відбуватися за межами виборчої дільниці, як будь-яка інша ініціатива... як екзит-пол", - зазначив Разумков.

На його думку, не можна називати це опитування репетицією референдуму.

"Якщо ми говоримо про репетицію, я думаю, при всій повазі до колег, це не може бути репетицією. Бо референдум - це чітко визначений законом захід. Станом на сьогодні у нас є закон про народовладдя, який в майбутньому буде визначати, як будуть проходити референдуми", - підкреслив Разумков.

Він також зазначив, що опитування некоректно порівнювати з референдумом, оскільки в такому разі можна було б проводити паралелі між референдумом і екзит-поллом або будь-яким іншим опитуванням громадської думки.

Нагадаємо, раніше перший віце-спікер Ради Руслан Стефанчук заявив, що всеукраїнське опитування на місцевих виборах є пробником референдуму.

Детальніше про цю ініціативу читайте в матеріалі РБК-Україна "Говорить Україна. Навіщо Зеленському треба опитування на місцевих виборах".