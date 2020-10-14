UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Разумков о всенародном опросе: это не может быть репетицией референдума

Автор: РБК-Украина

Всенародный опрос в день местных выборов 25 октября не может быть репетицией референдума. А его финансирование не будет проходить за счет государственных средств.

Об этом на брифинге заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

По его словам, на сегодня Радой дополнительных средств на опросы не предусмотрено, как и не было законов, которые разрешали бы их проведение с привлечением Центральной избирательной комиссией.

"Это может происходить за границами избирательного участка, как любая другая инициатива… как экзит-полл", - отметил Разумков.

Самые читаемые новости

По его мнению, нельзя называть этот опрос репетицией референдума.

"Если мы говорим о репетиции, я думаю, при всем уважении к коллегам, это не может быть репетицией. Потому что референдум - это четко определенное законом мероприятие. По состоянию на сегодня у нас есть закон о народовластии, который в будущем будет определять, как будут проходить референдумы", - подчеркнул Разумков.

Он также отметил, что опрос некорректно сравнивать с референдумом, поскольку в таком случае можно было бы проводить параллели между референдумом и экзит-поллом или любым другим опросом общественного мнения.

Напомним, ранее первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что всеукраинский опрос на местных выборах является пробником референдума.

Подробнее об этой инициативе читайте в материале РБК-Украина "Говорит Украина. Зачем Зеленскому нужен опрос на местных выборах".

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины опросреферендумДмитрий Разумков