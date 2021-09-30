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Разумков може піти у відставку: у Раді збирають підписи

Автор: Анастасія Рокитна

До голови Верховної ради України Дмитра Разумкова прийшли за підписними листами про відкликання його з посади. Відповідну пропозицію подав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку спікера парламенту.

Він зазначив, що зволікати з процесом не буде і сьогодні "колеги отримають підписні листи".

"Очікувано, колеги прийшли за підписними листами про відкликання мене з посади голови Верховної ради України... Одразу розписав документ на Апарат Верховної ради України", - написав Разумков.

Нещодавно Разумков заявив, що депутати поки не збирали в парламенті підписи про його відставку. Казав, що це питання залишається на рівні "кулуарних розмов".

Про те, скільки депутатів готові підтримати його відставку й подальше політичне майбутнє Разумкова - у матеріалі РБК-Україна "Некомандна гра. Чи загрожує відставка спікеру Разумкову".

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Дмитро Разумков