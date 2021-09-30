Разумков может уйти в отставку: в Раде собирают подписи

К главе Верховной рады Украины Дмитрию Разумкову пришли за подписными листами об отзыве его с должности. Соответствующее предложение подал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу спикера парламента.
Он отметил, что медлить с процессом не будет и сегодня "коллеги получат подписные листы".
"Ожидаемо, коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности главы Верховной рады Украины... Сразу расписал документ на Аппарат Верховной рады Украины", - написал Разумков.
Недавно Разумков заявил, что депутаты пока не собирали в парламенте подписи о его отставке. Говорил, что этот вопрос остается на уровне "кулуарных разговоров".
О том, сколько депутатов готовы поддержать его отставку и дальнейшее политическое будущее Разумкова - в материале РБК-Украина "Некомандная игра. Грозит ли отставка спикеру Разумкову".