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Разумков может уйти в отставку: в Раде собирают подписи

Автор: Анастасия Рокитна

К главе Верховной рады Украины Дмитрию Разумкову пришли за подписными листами об отзыве его с должности. Соответствующее предложение подал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу спикера парламента.

Он отметил, что медлить с процессом не будет и сегодня "коллеги получат подписные листы".

"Ожидаемо, коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности главы Верховной рады Украины... Сразу расписал документ на Аппарат Верховной рады Украины", - написал Разумков.

Недавно Разумков заявил, что депутаты пока не собирали в парламенте подписи о его отставке. Говорил, что этот вопрос остается на уровне "кулуарных разговоров".

О том, сколько депутатов готовы поддержать его отставку и дальнейшее политическое будущее Разумкова - в материале РБК-Украина "Некомандная игра. Грозит ли отставка спикеру Разумкову".

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Дмитрий Разумков