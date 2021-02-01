Разумков проти референдуму по Криму і Донбасу: це на 100% території України

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що Україні не потрібно проводити всеукраїнський референдум з питання непідконтрольних територій Донбасу і окупованого Криму. Це на 100% території України.

Про це він сказав у ході брифінгу.

Таким чином Разумков прокоментував пропозицію глави української делегації у Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука винести ці питання на референдум.

"При всій повазі до Леоніда Макаровича я не думаю, що потрібно проводити референдум з цього питання, тому що Крим і окремі райони Донецької і Луганської областей - це на 100% території України, і рано чи пізно вони повернуться", - зазначив спікер ВР.

Він звернув увагу, що проведення референдуму є дорогим.

"Ми всі знаємо, скільки коштує референдум, не думаю, що нам потрібно проводити його. Нам є на що витратити ці кошти", - додав глава Ради.

Нагадаємо, вчора Леонід Кравчук заявив, що на всеукраїнський референдум потрібно винести питання Донбасу і Криму. На його думку, це питання є "найбільш болючим".

Так, 26 січня Верховна рада у другому читанні остаточно прийняла закон про всеукраїнський референдум.

До слова, у президента Росії Володимира Путіна виключили можливість включення окупованого Донбасу до складу РФ.