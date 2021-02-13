Разумков: нардеп втратить мандат, якщо суд визнає його "кнопкодавом"
Народний депутат України втратить мандат, якщо суд визнає його винним у так званому "кнопкодавстві". У парламенті мають намір посилити боротьбу з цим явищем.
Про це заявив спікер Верховної ради Дмитро Разумков, передає прес-служба парламенту.
"Кнопкодавство" - це кримінальний злочин, тому рішення буде прийнято в рамках чинного Кримінально-процесуального Кодексу. Якщо набуває чинності рішення суду, то народний депутат перестає бути народним депутатом України. Фактично автоматично", - заявив Разумков.
Він додав, що місця на задніх рядах у сесійній залі, які не закріплені за нардепами, відключені від системи "Рада". Також планується, що найближчим часом депутати будуть закріплені за конкретними місцями. Крім того, в залі засідань встановлять чотири додаткові камери відеоспостереження.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Офіс генерального прокурора вперше в історії оголосив підозру народному депутату у "кнопкодавстві". Підозру повідомили народному депутату Владиславу Поляку (група "Довіра").
До цього народного депутата з групи "Довіра" Андрія Іванчука викрили у "кнопкодавстві". Він голосував на місцях, закріплені за ним самим і Олегом Синюткою з "Європейської солідарності".