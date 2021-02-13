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Разумков: нардеп втратить мандат, якщо суд визнає його "кнопкодавом"

Новость на русском → Київ, Субота 13 лютого 2021 10:48
Разумков: нардеп втратить мандат, якщо суд визнає його "кнопкодавом" Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Народний депутат України втратить мандат, якщо суд визнає його винним у так званому "кнопкодавстві". У парламенті мають намір посилити боротьбу з цим явищем.

Про це заявив спікер Верховної ради Дмитро Разумков, передає прес-служба парламенту.

"Кнопкодавство" - це кримінальний злочин, тому рішення буде прийнято в рамках чинного Кримінально-процесуального Кодексу. Якщо набуває чинності рішення суду, то народний депутат перестає бути народним депутатом України. Фактично автоматично", - заявив Разумков.

Він додав, що місця на задніх рядах у сесійній залі, які не закріплені за нардепами, відключені від системи "Рада". Також планується, що найближчим часом депутати будуть закріплені за конкретними місцями. Крім того, в залі засідань встановлять чотири додаткові камери відеоспостереження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Офіс генерального прокурора вперше в історії оголосив підозру народному депутату у "кнопкодавстві". Підозру повідомили народному депутату Владиславу Поляку (група "Довіра").

До цього народного депутата з групи "Довіра" Андрія Іванчука викрили у "кнопкодавстві". Він голосував на місцях, закріплені за ним самим і Олегом Синюткою з "Європейської солідарності".

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