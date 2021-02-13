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Разумков: нардеп потеряет мандат, если суд признает его "кнопкодавом"

Новина українською → Киев, Суббота 13 февраля 2021 10:48
Разумков: нардеп потеряет мандат, если суд признает его "кнопкодавом" Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Народный депутат Украины потеряет мандат, если суд признает его виновным в так называемом "кнопкодавстве". В парламенте намерены усилить борьбу с этим явлением.

Об этом заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, передает пресс-служба парламента.

"Кнопкодавство" - это уголовное преступление, поэтому решение будет принято в рамках действующего Уголовно-процессуального Кодекса. Если вступает в силу решение суда, то народный депутат перестает быть народным депутатом Украины. Фактически автоматически", - заявил Разумков.

Он добавил, что места на задних рядах в сессионном зале, которые не закреплены за нардепами, отключены от системы "Рада". Также планируется, что в ближайшее время депутаты будут закреплены за конкретными местами. Кроме того, в зале заседаний установят четыре дополнительные камеры видеонаблюдения.

Напомним, ранее сообщалось, что Офис генерального прокурора впервые в истории объявил подозрение народному депутату в "кнопкодавстве". Подозрение сообщили народному депутату Владиславу Поляку (группа "Доверие").

До этого народного депутата из группы "Доверие" Андрея Иванчука уличили в "кнопкодавстве". Он голосовал на местах, закрепленные за ним самим и Олегом Синюткой из "Европейской солидарности".

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Новости Украины Политика кнопкодавство мандат Дмитрий Разумков
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