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Разумков: дистанційних засідань Ради не буде. Зараз це неможливо

Автор: Юлія Струк

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що зараз проводити засідання ВР онлайн неможливо. Цьому перешкоджають норми законодавства.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Фокус".

"Законодавство прописано так, що перевести його на онлайн-голосування неможливо. Особливо з урахуванням сьогоднішніх технологій, що дозволяють замість вас посадити будь-кого, хто буде говорити так само, виглядати так само, але голосувати не так, як ви. Тому сьогодні електронний парламент неможливий", - запевнив глава ВР.

Нагадаємо, ще в березні президент України Володимир Зеленський наполягав на підготовці законопроекту про дистанційну роботі парламенту під час карантину. Він підкреслював, що цей документ буде діяти лише в умовах коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, в кінці березня в парламент внесли законопроект №3250 про дистанційне проведення пленарних засідань парламенту і засідань комітетів ВР.

Згодом нардепи схвалили закон про переведення виключно роботи комітетів в онлайн.

Відзначимо також, у кінці вересня перший віце-спікер ВР Руслан Стефанчук закликав парламентаріїв повернутися до відповідного законопроекту №3250.

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Новини України Верховна Радаонлайн-голосованиеДмитро Разумков