Разумков: дистанционных заседаний Рады не будет. Сейчас это невозможно

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что сейчас проводить заседания ВР онлайн не представляется возможным. Этому препятствуют нормы законодательства.

Об этом он заявил в интервью изданию "Фокус".

"Законодательство прописано так, что перевести его на онлайн-голосования невозможно. Особенно с учетом сегодняшних технологий, позволяющих вместо вас посадить любого, кто будет говорить так же, выглядеть так же, но голосовать не так, как вы. Поэтому сегодня электронный парламент невозможен", - заверил глава ВР.

Напомним, еще в марте президент Украины Владимир Зеленский настаивал на подготовке законопроекта о дистанционной работе парламента во время карантина. Он подчеркивал, что этот документ будет действовать лишь в условиях коронавируса.

Как писало РБК-Украина, в конце марта в парламент внесли законопроект №3250 о дистанционном проведении пленарных заседаний парламента и заседаний комитетов ВР.

Впоследствии нардепы одобрили закон о переводе исключительно работы комитетов в онлайн.

Отметим также, в конце сентября первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук призывал парламентариев вернуться к соответствующему законопроекту №3250.