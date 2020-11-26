Криза з КСУ: робоча група Ради узгодила низку ключових пропозицій

Робоча група Верховної ради по урегулюванню кризи с Конституційним судом України узгодила низку ключових пропозицій. Спікер ВР Дмитро Разумков назвав найголовніші з них.

Про це він написав у своєму Facebook.

"Досі не вирішеною залишається ситуація фактичної зупинки антикорупційної реформи, яка склалася внаслідок відомого всім рішення Конституційного суду. Робоча група з врегулювання цього питання, утворена парламентом, провела вже 5 засідань та узгодила низку ключових позицій", - зазначив спікер Ради.

Найголовніші з них - повернення кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації та умисне неподання декларації.

Разумков впевнений, що Рада вирішить це питання у прийнятні строки та у повній відповідності до закону і верховенства права.

"Крім того, чекаємо від Кабінету міністрів підготовлений проект бюджету на 2021 рік, оскільки часу для його прийняття залишилося не так багато", - додав він.

Нагадаємо, раніше в робочій групі ВР з питань врегулювання кризи з Конституційним судом України заявили, що не повідомлятимуть ЗМІ про попередні домовленості.

Як писало РБК-Україна, в Раді створили робочу групу, яка повинна розробити законопроекти з питань електронного декларування та діяльності Конституційного суду України. Група повинна напрацювати проекти до 1 грудня.

Детальніше про те, як влада має намір виходити з конституційної кризи, читайте в матеріалі РБК-Україна.