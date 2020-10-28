У Раді створять групу для розробки змін до закону про гральний бізнес

У Верховній раді створять робочу групу для розробки змін до закону про гральний бізнес. Відповідне рішення ухвалив комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Комітет розглянув питання щодо прийнятого Кабінетом міністрів рішення про створення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, а також затвердження її голови та її членів.

Народні депутати підкреслили, що закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" містить колізію: дві частини статті 7 закону по-різному визначають, хто саме проводить конкурс з відбору членів комісії.

"В одній частині це має бути Кабінет міністрів із залученням у конкурсну комісію кандидатів від профільного комітету, а в іншій - це має бути комісія з вищого корпусу державної служби за загальною процедурою відбору державних службовців. Однак, Кабінет міністрів, не маючи на це повноважень, самостійно обрав одну з цих норм", - зазначили у комітеті.

Члени комітету висловились за необхідність врегулювання колізії та закликали КМУ діяти в рамках закону.

"Комітет вирішив: направити запит до Кабінету міністрів щодо порядку прийняття рішення про створення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей та затвердження голови та її членів; створити робочу групу з розробки в стислі терміни змін до закону "Про гральний бізнес" з урахуванням побажань, висловлених під час засідання", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України призначив голову Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей. Ним став Іван Рудий.

Як писало РБК-Україна, комісію створили 23 вересня, в ній буде 230 співробітників. Головне її завдання - видача, поновлення, переоформлення та призупинення ліцензій для грального бізнесу.

Так, 11 серпня закон про легалізацію грального бізнесу підписав президент Володимир Зеленський.