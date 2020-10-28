В Раде создадут группу для разработки изменений в закон об игорном бизнесе

В Верховной раде создадут рабочую группу для разработки изменений в закон об игорном бизнесе. Соответствующее решение принял комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Комитет рассмотрел вопрос по поводу принятого Кабинетом министров решения о создании комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, а также утверждения ее главы и ее членов.

Народные депутаты подчеркнули, что закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" содержит коллизию: две части статьи 7 закона по-разному определяют, кто именно проводит конкурс по отбору членов комиссии.

"В одной части это должен быть Кабинет министров с привлечением в конкурсную комиссию кандидатов от профильного комитета, а в другой - это должна быть комиссия из высшего корпуса государственной службы по общей процедуре отбора государственных служащих. Однако, Кабинет министров, не имея на это полномочий, самостоятельно выбрал одну из этих норм", - отметили в комитете.

Члены комитета высказались за необходимость урегулирования коллизии и призвали КМУ действовать в рамках закона.

"Комитет решил: направить запрос в Кабинет министров о порядке принятия решения о создании комиссии по регулированию азартных игр и лотерей и утверждении главы и ее членов, создать рабочую группу по разработке в сжатые сроки изменений в закон "Об игорном бизнесе" с учетом пожеланий, высказанных во время заседания", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины назначил председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Им стал Иван Рудий.

Как писало РБК-Украина, комиссию создали 23 сентября, в ней будет 230 сотрудников. Главная ее задача - выдача, возобновление, переоформление и приостановление лицензий для игорного бизнеса.

Так, 11 августа закон о легализации игорного бизнеса подписал президент Владимир Зеленский.