UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Раде создадут группу для разработки изменений в закон об игорном бизнесе

Автор: Юлия Струк

В Верховной раде создадут рабочую группу для разработки изменений в закон об игорном бизнесе. Соответствующее решение принял комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Комитет рассмотрел вопрос по поводу принятого Кабинетом министров решения о создании комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, а также утверждения ее главы и ее членов.

Народные депутаты подчеркнули, что закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" содержит коллизию: две части статьи 7 закона по-разному определяют, кто именно проводит конкурс по отбору членов комиссии.

Самые читаемые новости

"В одной части это должен быть Кабинет министров с привлечением в конкурсную комиссию кандидатов от профильного комитета, а в другой - это должна быть комиссия из высшего корпуса государственной службы по общей процедуре отбора государственных служащих. Однако, Кабинет министров, не имея на это полномочий, самостоятельно выбрал одну из этих норм", - отметили в комитете.

Члены комитета высказались за необходимость урегулирования коллизии и призвали КМУ действовать в рамках закона.

"Комитет решил: направить запрос в Кабинет министров о порядке принятия решения о создании комиссии по регулированию азартных игр и лотерей и утверждении главы и ее членов, создать рабочую группу по разработке в сжатые сроки изменений в закон "Об игорном бизнесе" с учетом пожеланий, высказанных во время заседания", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины назначил председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Им стал Иван Рудий.

Как писало РБК-Украина, комиссию создали 23 сентября, в ней будет 230 сотрудников. Главная ее задача - выдача, возобновление, переоформление и приостановление лицензий для игорного бизнеса.

Так, 11 августа закон о легализации игорного бизнеса подписал президент Владимир Зеленский.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Верховная Радаигорный бизнес