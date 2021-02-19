У Раді сьогодні Кабмін прозвітує про асоціацію з ЄС: порядок денний

Нардепи розглянуть й проект постанови про Національний план вакцинації населення України проти COVID-19.

На повторне перше читання після доопрацювання комітетом винесено проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сертифікації оператора системи передачі. Також на повторному розгляді після врахування пропозицій президента - Закон України про внесення змін до статті 59-1 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів від 23.12.2020.

У другому читанні нардепи розглянуть законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду, торфовищах та на землях інших категорій, у першому читанні - законопроекти про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання діяльності фермерських господарств та про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціальних гарантій осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю.

У другому читанні має бути розглянуто проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення доступу захисника до особи, яка має право на захист.

На перше читання винесено проекти законів про внесення змін до Закону України "Про захист прав споживачів" (щодо гарантій правильного нарахування побутовим споживачам, кінцевим споживачам комунальних послуг вартості постачання природного газу, води, електричної, теплової енергії, комунальних послуг), про платіжні послуги, про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост, про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини та про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини.

На порядку денному у першому читанні також стоїть проект закону про внесення змін до Закону України "Про Кабінет Міністрів України" щодо діяльності Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації. У другому - проекти про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти зі значними інвестиціями та про внесення зміни до розділу XXІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України.

Також у першому читанні - законопроекти про внесення змін до деяких законів України щодо Національного військового меморіального кладовища, про внесення змiн до Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" та про внесення змін до Закону України "Про поштовий зв'язок".

У повторному другому читанні народні обранці мають розглянути законопроект про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства (щодо заходів, спрямованих на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії). Проект закону про внесення змін до Закону України "Про автомобільні дороги" стоїть на порядку денному у другому читанні.

У першому читанні розглядатимуться законопроекти про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім'ї та родичів), про внесення змін до Закону України "Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж" та інших законодавчих актів України щодо розвитку телекомунікаційних мереж, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних та про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку України.

Депутати також мають проголосувати ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом стосовно конфіденційності та забезпечення збереження інформації та проект закону про ратифікацію Листа про зміни.

Окрім цього, на порядку денному - перейменування села Коросне Львівського району Львівської області.

У першому читанні нардепи розглянуть законопроекти про внесення змін до розділу X "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" (щодо виключення можливості здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель) та про внесення змін до розділу ХІ Митного тарифу України щодо уніфікації ставок ввізного мита на товари легкої промисловості.

Проект Закону про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян розглядатиметься у другому читанні.

Також у першому читанні - законопроекти про внесення змін до Закону України "Про туризм" та деяких інших законодавчих актів щодо основних засад розвитку туризму (нова редакція), про саморегулювання господарської та професійної діяльності, про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення та про державну реєстрацію геномної інформації людини.

У повторному першому читанні розглядатиметься законопроект про внесення змін до Закону України "Про аграрні розписки" та деяких інших законодавчих актів України щодо функціонування та обігу аграрних розписок.

Одразу два законопроекти стосуються питання обігу вогнепальної зброї: про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї та про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України для реалізації положень Закону України "Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї". Обидва проекти розглянуть у першому читанні.

Також у першому читанні законопроекти про державний екологічний контроль, про Установу бізнес-омбудсмена в Україні, про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України щодо посилення контролю та відповідальності за порушення законодавства у сфері публічних закупівель, забезпечення належного захисту прав учасників публічних закупівель та про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну.

На порядку денному стоять також низка законопроектів у першому читанні щодо питань освіти: про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення справедливості у питанні оплати праці педагогічним працівникам закладів дошкільної і позашкільної освіти, про внесення змін до Закону України "Про освіту" щодо залучення приватних інвесторів для вирішення проблеми дефіциту місць у дитячих садочках та школах, про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо покращення соціально-економічного становища студентів в Україні, про харчування у закладах загальної середньої освіти, про внесення змін до статті 44 Закону України "Про вищу освіту" щодо підтримки осіб, які мають спортивні звання при вступі до закладів вищої освіти, про звернення до Кабінету Міністрів України щодо забезпечення норм чинного законодавства України у частині встановлення посадового окладу педагогічного працівника та про внесення змін до деяких законів України щодо додаткових гарантій прав педагогічних та науково-педагогічних працівників під час дії карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

Також у першому читанні проекти про внесення змін до Закону України "Про дорожній рух", про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері мисливського господарства та полювання та запобігання незаконному полюванню, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях, про енергетичну ефективність, про внесення змін до Закону України "Про Національну гвардію України" (щодо ідентифікації військовослужбовців Національної гвардії України під час виконання завдань із охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки), про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ефективності використання коштів соціального страхування та нова редакція проекту про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

У першому читанні передбачається розглянути законопроекти про внесення змін до статей 118 та 121 Кодексу цивільного захисту щодо підвищення розмірів грошової допомоги особам рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту, про внесення змін до деяких законів України щодо деяких аспектів реалізації принципів академічної доброчесності, про внесення змін до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та про мультимодальні перевезення.

У повторному першому читанні після доопрацювання комітетом нардепи розглянуть законопроект про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.