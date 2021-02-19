В Раде сегодня Кабмин отчитается об ассоциации с ЕС: повестка дня

Нардепы рассмотрят и проект постановления о Национальном плане вакцинации населения Украины против COVID-19.

На повторное первое чтение после доработки комитетом вынесен проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сертификации оператора системы передачи. Также на повторном рассмотрении после учета предложений президента - Закон Украины о внесении изменений в статьи 59-1 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" относительно урегулирования конфликта интересов в деятельности депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов от 23.12.2020.

Во втором чтении нардепы рассмотрят законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты лесов, предотвращения пожаров на землях лесного и водного фонда, торфяниках и на землях других категорий, в первом чтении - законопроекты о внесении изменений в некоторые законодательные акте Украины относительно стимулирования деятельности фермерских хозяйств и о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления социальных гарантий лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью.

Во втором чтении должен быть рассмотрен проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения доступа защитника к лицу, которое имеет право на защиту.

На первое чтение вынесены проекты законов о внесении изменений в Закон Украины "О защите прав потребителей" (относительно гарантий правильного начисления бытовым потребителям, конечным потребителям коммунальных услуг стоимости поставки природного газа, воды, электрической, тепловой энергии, коммунальных услуг), о платежных услугах, о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост, о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно выполнения решений Европейского суда по правам человека и о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно выполнения решений Европейского суда по правам человека.

На повестке дня в первом чтении также стоит проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О Кабинете Министров Украины" относительно деятельности Специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации. Во втором - проекты о внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно особенностей налогообложения субъектов, которые реализуют инвестиционные проекты со значительными инвестициями и о внесении изменения в раздел XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины.

Также в первом чтении - законопроекты о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно Национального военного мемориального кладбища, о внесении изменений в Закон Украины “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в Закон Украины "О почтовой связи".

В повторном втором чтении народные избранники должны рассмотреть законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства (в отношении мероприятий, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии). Проект закона о внесении изменений в Закон Украины "Про автомобильные дороги" стоит на повестке дня во втором чтении.

В первом чтении будут рассмотрены законопроекты о внесении изменений в Семейный кодекс Украины (относительно увеличения минимального размера алиментов, взыскиваемых на ребенка с других членов семьи и родственников), о внесении изменений в Закон Украины "О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей" и другие законодательные акты Украины относительно развития телекоммуникационных сетей, о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отмены маркировки контрольными марками экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных и Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи Украины.

Депутаты также должны проголосовать ратификацию Меморандума о взаимопонимании между Украиной и Европейским полицейским офисом по конфиденциальности и обеспечению сохранности информации и проект закона о ратификации Письма о смене.

Кроме этого, на повестке дня - переименование села Коросное Львовского района Львовской области.

В первом чтении нардепы рассмотрят законопроекты о внесении изменений в раздел X "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О публичных закупках" (об исключении возможности осуществления закупок без использования электронной системы закупок) и о внесении изменений в раздел ХІ Таможенного тарифа Украины по унификации ставок ввозной пошлины на товары легкой промышленности.

Проект Закона о внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан будет рассматриваться во втором чтении.

Также в первом чтении - законопроекты о внесении изменений в Закон Украины "О туризме" и некоторые другие законодательные акты относительно основных принципов развития туризма (новая редакция), о саморегулировании хозяйственной и профессиональной деятельности, о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению и о государственной регистрации геномной информации человека.

В повторном первом чтении будет рассматриваться законопроект о внесении изменений в Закон Украины "Об аграрных расписках" и некоторых другие законодательные акты Украины относительно функционирования и обращения аграрных расписок.

Сразу два законопроекта касаются вопроса обращения огнестрельного оружия: оборот гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему и о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины для реализации положений Закона "Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему". Оба проекта рассмотрят в первом чтении.

Также в первом чтении - законопроекты о государственном экологическом контроле, об Учреждении бизнес-омбудсмена в Украине, о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно усиления контроля и ответственности за нарушение законодательства в сфере публичных закупок, обеспечения должной защиты прав участников публичных закупок и о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно охраны здоровья населения от вредного воздействия табака.

На повестке дня стоят также ряд законопроектов в первом чтении по вопросам образования: о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно восстановления справедливости в вопросе оплаты труда педагогическим работникам учреждений дошкольного и внешкольного образования, о внесении изменений в Закон Украины "Об образовании" относительно привлечения частных инвесторов для решения проблемы дефицита мест в детских садах и школах, о внесении изменений в Закон Украины "О высшем образовании" относительно улучшения социально-экономического положения студентов в Украине, о питании в учреждениях общего среднего образования, о внесении изменений в статью 44 Закона Украины "О высшем образовании" относительно поддержки лиц, имеющих спортивные звания при поступлении в учреждения высшего образования, об обращении к Кабинету Министров Украины относительно обеспечения норм действующего законодательства Украины в части установления должностного оклада педагогического работника и о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно дополнительных гарантий прав педагогических и научно-педагогических работников во время действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)

Также в первом чтении проекты о внесении изменений в Закон Украины "О дорожном движении", о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования законодательства в сфере охотничьего хозяйства и охоты и предотвращения незаконной охоте, о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения прозрачности в добывающих отраслях, энергетической эффективности, о внесении изменений в Закон Украины "О Национальной гвардии Украины" (относительно идентификации военнослужащих Национальной гвардии Украины во время выполнения задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности), о внесении изменений в Закон Украины "О ообязательном государственном социальном страховании на случай безработицы", о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно эффективности использования средств социального страхования и новая редакция проекта о внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании".

В первом чтении предполагается рассмотреть законопроекты о внесении изменений в статьи 118 и 121 Кодекса гражданской защиты по повышению размеров денежного пособия лицам рядового или начальствующего состава службы гражданской защиты, о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно некоторых аспектов реализации принципов академической добропорядочности, о внесении изменений в Закон Украины "О местных государственных администрациях" и о мультимодальных перевозках.

В повторном первом чтении после доработки комитетом нардепы рассмотрят законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины.