В Івано-Франківську через "червону зону" нічого не зміниться, - мер
Попри "червону зону" карантину, всі заклади торгівлі Івано-Франківська можуть працювати у звичному режимі. Рішення щодо навчання в школах буде згодом.
Про це вранці повідомив міський голова Руслан Марцінків у своєму відеозверненні.
Мер зазначив, що транспорт буде працювати в режимі спецперевезень чи навіть у звичному режимі, потяги також будуть їхати в звичному режимі.
“Франківськ, Тернопіль, Хмельницький - червона зона! Але виглядає, з обіцянок Кабміну та міністра Степанова, що дитячі садочки і школи будуть працювати за дозволом місцевої влади", - заявив він.
Також Марцінків зазначив, що від батьків і вчителів чекає пропозицій щодо навчання у школах - чи буде воно звичним, чи дистанційним.
Нагадаємо, Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила обмеження по регіонах "червоної зони" карантину.
Зазначимо, в четвер комісія ТЕБ та НС оновила зонування карантину. В "червону зону" потрапили вісім обласних центрів. Київ залишився в "помаранчевій зоні", а Запоріжжя залишилося єдиним обласним центром в "жовтій зоні".