У Раді підготують законопроект про тимчасових міністрів: що це буде
У Раді хочуть вирішити проблему тимчасових міністрів. У "Слузі народу" пообіцяли розробити відповідний законопроект.
Про це повідомив в коментарі РБК-Україна перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко, йдеться в матеріалі "Міністри без приставки. Як Зеленський зміг здобути перемогу над Радою".
За його словами, можуть розділити функції міністра, коли місце буде пустувати, між прем'єром і всім Кабінетом міністрів. Також в коментарі виданню заступник голови фракції СН Євгенія Кравчук зазначила, що цим законопроектом займеться профільний комітет.
"Обмеження повинні бути, в.о. не може перебувати на посаді півроку або два роки, але це повинно бути прописано, щоб ми не паралізували діяльність міністерства", - уточнила Кравчук.
Нагадаємо, вчора парламент прийняв закон про держслужбу. Цей закон підтримали з пропозиціями президента Володимира Зеленського.
Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський на зустрічі з керівництвом фракції "Слуга народу" пригрозив розпуском парламенту. Причиною цього став нібито законопроект про держслужбовців.
Видання писало, що Зеленський ветував закон про повернення конкурсів для держслужбовців.