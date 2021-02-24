В Раде подготовят законопроект о временных министрах: что это будет
В Раде хотят решить проблему временных министров. В "Слуге народа" пообещали разработать соответствующий законопроект.
Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина первый замглавы фракции СН Александр Корниенко, говорится в материале "Министры без приставки. Как Зеленский смог одержать победу над Радой".
По его словам, могут разделить функции министра, когда место будет пустовать, между премьером и всем Кабинетом министров. Также в комментрии изданию замглавы фракции СН Евгения Кравчук отметила, что этим законопроектом займется профильный комитет.
"Ограничения должны быть, и.о. не может находиться на должности полгода или два года, но это должно быть так прописано, чтобы мы не парализовали деятельность министерства", - уточнила Кравчук.
Напомним, вчера парламент принял закон о госслужбе. Этот закон поддержали с предложениями президента Владимира Зеленского.
Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский на встрече с руководством фракции "Слуга народа" пригрозил роспуском парламента. Причиной этому стал якобы законопроект о госслужащих.
Издание писало, что Зеленский ветировал закон о возвращении конкурсов для госслужащих.