У Раді очікують, що у Кабміну буде рішення по карантину до 4 грудня

У Верховній раді очікують, що у Кабінету міністрів будуть варіанти рішення по посиленню карантину до п'ятниці, 4 грудня. А на годині запитань до уряду у ВР Кабмін озвучить їх народним депутатам.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив замглави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"До п'ятниці вони (Кабмін, - ред.) мають зрозуміти самі, які будуть варіанти, і мають нам їх розказати різні... не вводити до п'ятниці (локдаун, - ред.), а розказати нам, як вводити пізніше", - пояснив глава партії СН.

Нагадаємо, в Офісі президента заявили, що представники уряду та Ради національної безпеки і оборони сьогодні, 30 листопада, проведуть нараду, щоб визначитися, чи потрібно впроваджувати повний локдаун і коли.

Як писало РБК-Україна, спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що не виключає введення локдауну в Україні. За його словами, до посилення необхідно бути готовими, і Рада також готується до цього.

Додамо, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що КМУ розглядає варіант "інтелектуального локдауну" в Україні, який дозволить не вводити ті ж жорсткі обмеження, що й навесні.