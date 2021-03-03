У Раді оцінили шанси прийняття закону про ОАСК

"Ця ідея не нова, вона обговорювалася давно, і в даній ситуації президент взяв на себе лідерську роль, щоб врегулювати цю ситуацію. Це дуже важливий сигнал і для суспільства, і для парламенту і для фракції монобільшості", - сказав він.

У разі прийняття закону всі ці справи будуть змушені розглядати судді Касаційного адмінсуду, а апеляцію - судді Великої палати Верховного Суду. Втім, голова Верховного Суду Валентина Данішевська вважає, що після цього суд буде перезавантажений.

Джерела РБК-Україна в СН повідомили, що проблеми з президентським законопроектом можуть виникнути ще на стадії його прийняття.

"З голосами поки що не дуже", - зізнається не під запис співрозмовник видання в СН.