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Які повноваження ОАСК пропонує урізати Зеленський: деталі законопроекту

Новость на русском → Україна, Середа 17 лютого 2021 11:55
Які повноваження ОАСК пропонує урізати Зеленський: деталі законопроекту Фото: ОАСК (прес-служба суду)
Автор: РБК-Україна

Президентський законопроект №5067 про скорочення повноважень Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) пропонує позбавити його права розглядати справи щодо оскарження нормативно-правових актів Кабміну, Нацбанку, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, повноваження яких поширюються на всю територію України.

Про це йдеться в пояснювальній записці до законопроекту, оприлюдненій на сайті Верховної Ради.

Документом пропонується такі справи передати в підсудність Верховному Суду України як суду першої інстанції.

Верховний Суд, у складі колегії Касаційного адміністративного суду не менше ніж з п'яти суддів, згідно з законопроектом, має розглядати адміністративні справи щодо законності (крім конституційності) постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України.

А от адміністративні справи щодо законності та відповідності правовим актам вищої юридичної сили нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Національного банку України, інших суб'єктів владних повноважень, повноваження яких поширюються на всю територію України, має розглядати Верховний Суд у складі колегії Касаційного адміністративного суду не менше ніж з трьох суддів.

Судом апеляційної інстанції у таких справах є Велика Палата Верховного Суду.

Також цим законопроектом уточнюється значення терміну "нормативно-правовий акт" для цілей Кодексу адміністративного судочинства України.

Як наголошується в документі, цілями та завданнями даного законопроекту є запровадження належного високого рівня суддівського розгляду адміністративних справ щодо оскарження актів Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Національного банку України та інших суб'єктів владних повноважень, повноваження яких поширюються на всю територію України.

Як повідомляло РБК Україна, 13 лютого президент України Володимир Зеленський анонсував скорочення повноважень Окружного адміністративного суду Києва. Для цього він направить до Верховної ради три законопроекти.

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