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У Раді оцінили шанси прийняття закону про ОАСК

Новость на русском → Київ, Середа 03 березня 2021 08:40
У Раді оцінили шанси прийняття закону про ОАСК Фото: Рада (РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

У Раді вважають закон про Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) важливим. Зокрема, важливим для міжнародних партнерів.

Про це заявив в коментарі РБК-Україна голова правового комітету Верховної ради Андрій Костін, йдеться у матеріалі "Суд без політики. Чому Зеленський вирішив урізати повноваження ОАСК".

"Ця ідея не нова, вона обговорювалася давно, і в даній ситуації президент взяв на себе лідерську роль, щоб врегулювати цю ситуацію. Це дуже важливий сигнал і для суспільства, і для парламенту і для фракції монобільшості", - сказав він.

У разі прийняття закону всі ці справи будуть змушені розглядати судді Касаційного адмінсуду, а апеляцію - судді Великої палати Верховного Суду. Втім, голова Верховного Суду Валентина Данішевська вважає, що після цього суд буде перезавантажений.

Джерела РБК-Україна в СН повідомили, що проблеми з президентським законопроектом можуть виникнути ще на стадії його прийняття.

"З голосами поки що не дуже", - зізнається не під запис співрозмовник видання в СН.

Нагадаємо, законопроект №5067 про скорочення повноважень Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) пропонує позбавити його права розглядати справи щодо оскарження нормативно-правових актів Кабміну, Нацбанку, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Як повідомляло РБК Україна, 13 лютого президент України Володимир Зеленський анонсував скорочення повноважень Окружного адміністративного суду Києва.

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Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Суд без політики. Чому Зеленський вирішив урізати повноваження ОАСК