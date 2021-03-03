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В Раде оценили шансы принятия закона об ОАСК

Новина українською → Киев, Среда 03 марта 2021 08:40
В Раде оценили шансы принятия закона об ОАСК Фото: Рада (РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

В Раде считают закон об Окружном административном суде Киева (ОАСК) важным. В частности, важным для международных партнеров.

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина глава правового комитета Верховной рады Андрей Костин, говорится в материале "Суд без политики. Почему Зеленский решил урезать полномочия ОАСК".

"Эта идея не нова, она обсуждалась давно, и в данной ситуации президент взял на себя лидерскую роль, чтобы урегулировать эту ситуацию. Это очень важный сигнал для общества, и для парламента и для фракции монобольшинства", - сказал он.

В случае принятия закона все эти дела будут вынуждены рассматривать судьи Кассационного админсуда, а апелляцию - судьи Большой палаты Верховного Суда. Однако, глава Верховного Суда Валентина Данишевская считает, что после этого суд будет перезагружен.

Источники РБК-Украина в СН сообщили, что проблемы с президентским законопроектом могут возникнуть еще на стадии его принятия.

"С голосами пока не очень", - признается не под запись собеседник издания в СН.

Напомним, законопроект №5067 о сокращении полномочий Окружного административного суда Киева (ОАСК) предлагает лишить его права рассматривать дела относительно обжалования нормативно-правовых актов Кабмина, Нацбанка, министерств и других центральных органов исполнительной власти.

Как сообщало РБК-Украина, 13 февраля президент Украины Владимир Зеленский анонсировал сокращение полномочий Окружного административного суда Киева.

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