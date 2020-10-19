У Раді назвали число нардепів, які перехворіли COVID-19

У Верховній раді назвали число народних депутатів, які перехворіли COVID-19. Спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що на сьогодні хворіють та перехворіли 60 парламентарів.

Про це він заявив у ході засідання погоджувальної ради.

"Станом на сьогодні хворіє або перехворіло (коронавірусом, - ред.) 60 народних депутатів. Деякі ще додатково знаходяться на самоізоляції, тому що мали контакт як з виборцями, так і з колегами які, на жаль, захворіли", - розповів глава парламенту.

Нагадаємо, ВР зможе розглянути державний бюджет на 2021 рік не раніше листопада.

Як писало РБК-Україна, бюджетний комітет Верховної ради не збирався для розгляду проекту держбюджету на 2021 рік, тому що не вистачило депутатів для початку засідання.

Як писало РБК-Україна, раніше в парламенті розраховували, що проект державного бюджету на 2021 рік у першому читанні буде розглянуто вже 20 жовтня.