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Рада тільки завтра збереться на засідання

Новость на русском → Київ, Понеділок 16 листопада 2020 11:33
Рада тільки завтра збереться на засідання Фото: Рада (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

В Україні хворіють COVID-19 27 народних депутатів. Втім, завтра буде сесійний день у парламенті.

Про це заявила на погоджувальній раді ВРУ віце-спікер Олена Кондратюк.

За її даними, ще 24 представники апарату Ради заражені коронавірусом.

"Завтра сесійний день, а середа, четвер, п'ятниця - робота в комітетах", - зазначила вона.

Раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що Рада може призначити нового суддю КСУ на цьому тижні.

Нагадаємо, у Верховній раді зареєстрували постанову щодо скасування карантину вихідного дня. Відповідну рекомендацію парламент надає Кабінету міністрів.

Зазначимо, в Раді створили групу для розробки законів про підтримку бізнесу на час карантину. Нардепи в ході її засідання наголосили на необхідності розробити два документи, а саме, законопроект для підтримки різних галузей економіки на час карантину вихідного дня і відповідні рекомендації Кабінету міністрів для необхідних змін.

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