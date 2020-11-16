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Разумков розповів, хто буде виконувати обов'язки глави Ради

Новость на русском → Україна, Понеділок 16 листопада 2020 11:16
Разумков розповів, хто буде виконувати обов'язки глави Ради Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков розповів, хто буде виконувати обов'язки глави парламенту на час його хвороби. В.о. глави ВР буде віце-спікер Олена Кондратюк.

Про це він сказав у ході засідання погоджувальної ради парламенту.

"Я продовжую працювати з дому, у віддаленому режимі, але не все можна робити у такому форматі: ні вести засідання погоджувальної ради, ні вести засідання Верховної ради, ні навіть голосувати. На минулому тижні мною було видано розпорядження про тимчасове покладання обов'язків на заступника голови ВР Олену Костянтинівну Кондратюк", - зазначив спікер.

Разумков підкреслив, що Кондратюк є професійною, грамотною та досвідченою людиною.

"Відповідно до розпорядження Дмитра Разумкова з 12 листопада я приступила до виконання обовязків голови Верховної ради", - зазначила в.о. глави парламенту.

Нагадаємо, раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Галина Янченко заявила, що наступний пленарний тиждень ВР може зірватися через CОVID-19 у керівництва парламенту і ряду народних депутатів.

Як писало РБК-Україна, спікер Разумков заразився коронавірусом і відправився на самоізоляцію.

Пізніше стало відомо, що у першого заступника голови Ради Руслана Стефанчука теж підтвердили коронавірус.

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