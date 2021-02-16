Рада відновила конкурси для держслужбовців

Закон також виключає можливість звільнення державних службовців категорії "А" за політично вмотивованими рішеннями.

Згідно з документом, протягом шести місяців з дня набрання чинності цим законом оголошуються конкурси на посади, що обіймають особи, з якими укладені контракти про проходження державної служби на період дії карантину, установленого Кабінетом міністрів.

Відповідні контракти діють до призначення на посаду держслужби особи за результатами конкурсу, але не більше дев’яти місяців з дня набрання чинності цим законом.

При цьому добори, рішення за результатами яких не прийняті або не оприлюднені, скасовуються.