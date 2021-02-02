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Рада повернулася до роботи. Разумков відкрив п'яту сесію

Автор: Юлія Струк

Спікер Верховної ради України Дмитро Разумков відкрив п'яту сесію парламенту. Народні депутати повернулися до роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Після оголошення про відкриття в сесійній залі зазвучав гімн України.

У залі зареєструвалися 219 нардепів.

В сесійній залі були присутні прем’єр-міністр Денис Шмигаль та члени Кабінету міністрів, керівники центральних органів виконавчої влади, керівники судової гілки, глави дипломатичних представництв іноземних держав, представники ЗМІ тощо.

Нагадаємо, нардепи сьогодні розглянуть постанову про введення санкцій проти Нікарагуа. Також у Раді розглянуть законопроект про обіг цивільного вогнепальної зброї і бойових припасів до неї.

Як писало РБК-Україна, кількість прийнятих парламентом законів скоротилася майже вдвічі. Комітет виборців України зафіксував низьку продуктивність роботи ВР у ході останньої сесії.

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