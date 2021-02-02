ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Обіг зброї та санкції проти Нікарагуа: що сьогодні розгляне Рада

Новость на русском → Київ, Вівторок 02 лютого 2021 09:08
Обіг зброї та санкції проти Нікарагуа: що сьогодні розгляне Рада Фото: Рада (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Народні депутати України сьогодні розглянуть постанову про введення санкцій проти Нікарагуа. Також в Раді розглянуть законопроект про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї.

Про це йдеться у порядку денному парламенту.

Також в цьому списку законопроекти про щодо завершення конкурсних процедур на зайняття посад суддів місцевих судів, щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю.

Як зазначається, народні депутати розглянуть і законопроет №4335 про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї.

Нагадаємо, спікер Ради Дмитро Разумков раніше анонсував розгляд законопроекту про обіг зброї в Україні.

Зазначимо, комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Раді ухвалити закон про обіг зброї в Україні. У комітеті підкреслювали, що Україна - єдина в Європі країна, яка досі не має закону про обіг зброї.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ в липні заявляло, що має намір посилити контроль за обігом зброї.

Більш детально у матеріалі "Напівлегальний оборот: звідки терористи в Україні беруть арсенали зброї".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика зброя Санкції
NEWS
Сніг до 20 см та похолодання до -12: погода в Україні продовжує погіршуватись
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Сніг до 20 см та похолодання до -12: погода в Україні продовжує погіршуватись
DAILY
Батіг без пряника. Як Рада хоче посилити покарання за порушення ПДР
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Батіг без пряника. Як Рада хоче посилити покарання за порушення ПДР