Обіг зброї та санкції проти Нікарагуа: що сьогодні розгляне Рада

Народні депутати України сьогодні розглянуть постанову про введення санкцій проти Нікарагуа. Також в Раді розглянуть законопроект про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї.

Про це йдеться у порядку денному парламенту.

Також в цьому списку законопроекти про щодо завершення конкурсних процедур на зайняття посад суддів місцевих судів, щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю.

Як зазначається, народні депутати розглянуть і законопроет №4335 про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї.

Нагадаємо, спікер Ради Дмитро Разумков раніше анонсував розгляд законопроекту про обіг зброї в Україні.

Зазначимо, комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Раді ухвалити закон про обіг зброї в Україні. У комітеті підкреслювали, що Україна - єдина в Європі країна, яка досі не має закону про обіг зброї.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ в липні заявляло, що має намір посилити контроль за обігом зброї.

Більш детально у матеріалі "Напівлегальний оборот: звідки терористи в Україні беруть арсенали зброї".