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Разумков назвав умову розгляду законів про підтримку бізнесу на цьому тижні

Новость на русском → Україна, Понеділок 30 листопада 2020 12:51
Разумков назвав умову розгляду законів про підтримку бізнесу на цьому тижні Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков назвав умову розгляду законопроектів президента Володимира Зеленського про підтримку бізнесу на час карантину. Для цього потрібна згода одного з опозиційних фракцій.

Про це він розповів у ході засідання погоджувальної ради.

"Про законопроекти, пов'язані з допомогою бізнесу... сьогодні вранці на зустрічі з представниками депутатських фракцій і груп ми їх проговорили, там є деякі аспекти, але в цілому майже всі погодилися застосувати таку ж "ковідну" процедуру (процедура Ad hoc, - ред.). Єдине - ми чекаємо ще відповіді від ОПЗЖ", - зазначив спікер Ради.

Разумков пояснив, що для застосування процедури Ad hoc потрібна підтримка всіх депутатських фракцій і груп.

"Тоді ми зможемо розглядати всі три законопроекти в стінах ВР на цьому тижні", - підсумував парламентарій.

Нагадаємо, раніше глава фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що закон про підтримку малого і середнього бізнесу повинен набрати чинності до 9 грудня. Він передбачає компенсацію для найманих працівників.

Як писало РБК-Україна, 26 листопада в Раді з'явилися тексти законопроектів президента про підтримку бізнесу на час карантину. Йдеться про проекти №4229-4231.

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