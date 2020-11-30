Разумков назвав умову розгляду законів про підтримку бізнесу на цьому тижні
Спікер Верховної ради Дмитро Разумков назвав умову розгляду законопроектів президента Володимира Зеленського про підтримку бізнесу на час карантину. Для цього потрібна згода одного з опозиційних фракцій.
Про це він розповів у ході засідання погоджувальної ради.
"Про законопроекти, пов'язані з допомогою бізнесу... сьогодні вранці на зустрічі з представниками депутатських фракцій і груп ми їх проговорили, там є деякі аспекти, але в цілому майже всі погодилися застосувати таку ж "ковідну" процедуру (процедура Ad hoc, - ред.). Єдине - ми чекаємо ще відповіді від ОПЗЖ", - зазначив спікер Ради.
Разумков пояснив, що для застосування процедури Ad hoc потрібна підтримка всіх депутатських фракцій і груп.
"Тоді ми зможемо розглядати всі три законопроекти в стінах ВР на цьому тижні", - підсумував парламентарій.
Нагадаємо, раніше глава фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що закон про підтримку малого і середнього бізнесу повинен набрати чинності до 9 грудня. Він передбачає компенсацію для найманих працівників.
Як писало РБК-Україна, 26 листопада в Раді з'явилися тексти законопроектів президента про підтримку бізнесу на час карантину. Йдеться про проекти №4229-4231.