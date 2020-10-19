Рада зможе розглянути бюджет не раніше листопада

Верховна рада зможе розглянути державний бюджет на 2021 рік не раніше листопада. Бюджет попередньо планують розглянути на засіданні ВР 3 листопада.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла замглави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Найбільш вірогідно, що не буде розглядатися (на цьому тижні, - ред.), бо в п’ятницю був останній день, щоб бюджетний комітет згідно з регламентом прийняв рішення, і залишався час на ознайомлення із таблицею правок народними депутатами. Мінімум два дні має бути", - пояснила парламентар.

Вона зазначила, що багато нардепів з профільного комітету хворіють і перебувають на самоізоляції.

"Не було кворуму, хоча робоча група бюджетного комітету працювала весь тиждень і вони вже в робочому порядку правки опрацювали. Але все одно потрібно голосування усіх, принаймні, більшості членів комітету. Найбільш вірогідно, що бюджет вже буде розглядатися на пленарному засіданні на початку листопада. Це засідання 3 листопада", - сказала депутат Ради.

За її словами, у цілому бюджет можуть проголосувати у середині грудня.

"Я думаю, що в якийсь з цих днів, але загалом, сподіваюсь, що це не вплине на кінцеву дату розглядання бюджету, і це буде десь в середині грудня, у двадцятих числах максимум Україна отримає бюджет на 2021 рік", - зазначила Кравчук.

Вона додала, що на цьому тижні бюджетний комітет планує провести ще одне засідання.

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