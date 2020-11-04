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Рада не змогла відстрочити введення касових апаратів для ФОП

Автор: Юлія Струк

Верховна рада не змогла відстрочити введення касових апаратів для фізичних осіб-підприємців до 2022 року. Відповідний законопроект №4313 за основу підтримали лише 212 нардепів при 226 необхідних.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Направлення законопроекту на повторне перше читання підтримали 254 депутати.

Відзначимо, вчора в Раду внесли законопроект №4313, який повинен відстрочити запровадження в Україні обов'язкових касових апаратів для ФОП. Впровадження РРО планувалося відстрочити до наступного року.

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У тексті законопроекту пропонувалося дозволити не використовувати касові апарати платникам єдиного податку другої - четвертої груп незалежно від виду діяльності, якщо їх річний дохід не перевищує мільйон гривень.

Якщо ж річний дохід ФОП перевищує мільйон гривень, то для них використання касових апаратів є обов'язковим.

Як писало РБК-Україна, вчора глава Верховної ради Дмитро Разумков анонсував законопроект про відстрочення введення обов'язкового касового апарату для ФОП.

Нагадаємо, в Україні почався перший етап змін у законодавстві про нові правила роботи для ФОП: з 1 серпня ввели можливість використання програмних розрахунково-касових апаратів.

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