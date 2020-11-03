ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Рада відтермінує запровадження касових апаратів для ФОП до 2022 року

Новость на русском → Україна, Вівторок 03 листопада 2020 11:57
Рада відтермінує запровадження касових апаратів для ФОП до 2022 року Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада відтермінує запровадження касових апаратів для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування на один рік. Відповідний законопроект має бути зареєстрований у парламенті сьогодні.

Про це заявив глава ВР Дмитро Разумков під час засідання парламенту.

"Була прийнята одноголосна позиція, щоб відтермінувати застосування касових апаратів для спрощеної системи оподаткування на рік - до 1.01.2022 року. Це консолідована позиція усіх фракцій та груп. Сьогодні повинен бути зареєстрований цей законопроект", - зазначив спікер парламенту.

За його словами, розгляд проекту має відбутися у середу, 4 листопада.

"Завтра буде дано доручення комітету його невідкладно розглянути. Ніхто не буде заперечувати, якщо завтра ми його розглянемо. Сподіваюсь, він буде підтриманий за основу і в цілому", - заявив Разумков.

Нагадаємо, в Києві влаштували протести біля Верховної ради, а також біля Конституційного суду. Поліція посилила заходи безпеки.

Під будівлю парламенту вийшли на протест підприємці. Вони виступають за зменшення фінансового навантаження на малий і середній бізнес шляхом продовження для приватних підприємців спрощеної системи оподаткування.

Як писало РБК-Україна, в Україні почався перший етап змін у законодавстві про нові правила роботи для ФЛП: з 1 серпня ввели можливість використання програмних розрахунково-касових апаратів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика предприниматели Верховна Рада кассовые аппараты Дмитро Разумков
NEWS
У "Слузі народу" поки не вирішили, чи підтримають звільнення суддів КСУ
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна У "Слузі народу" поки не вирішили, чи підтримають звільнення суддів КСУ
DAILY
Друзі за інтересами: хто керуватиме Києвом після виборів
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Друзі за інтересами: хто керуватиме Києвом після виборів