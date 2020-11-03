Рада відтермінує запровадження касових апаратів для ФОП до 2022 року
Верховна рада відтермінує запровадження касових апаратів для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування на один рік. Відповідний законопроект має бути зареєстрований у парламенті сьогодні.
Про це заявив глава ВР Дмитро Разумков під час засідання парламенту.
"Була прийнята одноголосна позиція, щоб відтермінувати застосування касових апаратів для спрощеної системи оподаткування на рік - до 1.01.2022 року. Це консолідована позиція усіх фракцій та груп. Сьогодні повинен бути зареєстрований цей законопроект", - зазначив спікер парламенту.
За його словами, розгляд проекту має відбутися у середу, 4 листопада.
"Завтра буде дано доручення комітету його невідкладно розглянути. Ніхто не буде заперечувати, якщо завтра ми його розглянемо. Сподіваюсь, він буде підтриманий за основу і в цілому", - заявив Разумков.
Нагадаємо, в Києві влаштували протести біля Верховної ради, а також біля Конституційного суду. Поліція посилила заходи безпеки.
Під будівлю парламенту вийшли на протест підприємці. Вони виступають за зменшення фінансового навантаження на малий і середній бізнес шляхом продовження для приватних підприємців спрощеної системи оподаткування.
Як писало РБК-Україна, в Україні почався перший етап змін у законодавстві про нові правила роботи для ФЛП: з 1 серпня ввели можливість використання програмних розрахунково-касових апаратів.