Рада сьогодні розгляне призначення трьох міністрів

Парламент сьогодні розгляне кадрові питання. Зокрема, призначення Юрія Вітренка першим віце-прем'єр-міністром - міністром енергетики України.

Про це йдеться у порядку денному Ради.

Також нардепи розглянуть призначення Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства України, а Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України (наразі він виконує обов'язки міністра, - ред.).

У порядку денному також є друге читання законопроекту про зміни в "коронавірусний" закон щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. У першому читанні зміни до Кримінального процесуального кодексу України у частині забезпечення реалізації функцій прокуратури.

Раніше повідомлялось, що в уряді можуть з'явитися нові міністри. Зокрема, у Верховній раді планують призначити міністрів освіти та енергетики. У "Слузі народу" також розповіли, кого можуть призначити в Кабмін.

Крім того, на вчорашньому засіданні уряду прем'єр Денис Шмигаль заявив, що представить кандидатів на посади міністра освіти та міністра енергетики.