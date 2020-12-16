Рада сьогодні планує розглянути відставку одного з міністрів, - Разумков

Парламент у середу планує розглянути відставку одного з міністрів. Голова Верховної ради України Дмитро Разумков доручив комітетам розглянути заяви про звільнення міністра захисту довкілля та природних ресурсів України і міністра у справах ветеранів України.

Про це він заявив в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

За його словами, в парламент надійшли заяви цих міністрів про відставку. Парламент планує розглянути відставку міністрів на пленарних засіданнях у середу та четвер.

"Я думаю, що одне з питань буде сьогодні розглядатися. Інше - можливо, завтра", - повідомив він.

Як писало РБК-Україна, парламент може призначити нових міністрів освіти, енергетики, а також нового міністра у справах ветеранів. Крім того, у монобільшості розповіли, хто може очолити ці міністерства.

У матеріалі "Кандидати на вихід. Чи готова Рада до відставок у Кабінеті міністрів" повідомлялося, що в Раді найбільше претензій до роботи міністрів освіти Сергія Шкарлета, охорони здоров'я Максима Степанова, фінансів Сергія Марченка, економіки Ігоря Петрашка, інфраструктури Владислава Криклія та соцполітики Марини Лазебної.