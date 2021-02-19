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Рада розширила доступ адвокатів до тюрем та СІЗО

Новость на русском → Україна, П'ятниця 19 лютого 2021 13:19
Рада розширила доступ адвокатів до тюрем та СІЗО Фото: камера (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні дозволили доступ осіб, які відбувають покарання, до конфіденційних побачень зі своїми захисниками без обмеження їх тривалості у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні. Верховна рада схвалила в другому читанні відповідний законопроект №2063.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Закон гарантує засудженому право на правову допомогу, конфіденційні юридичні консультації (побачення) із захисниками, адвокатами, законними представниками, які представляють особу під час розгляду справ у суді, юристами, фахівцями у галузі права, які представляють особу в Європейському суді з прав людини, законними представниками неповнолітньої особи або особи, визнаної недієздатною чи обмежено дієздатною.

Таке право поширюється також на засуджених осіб, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров'я, поміщені в карцер.

Засуджений має право на такі побачення без обмеження в часі та кількості у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні з 7 години до 20 години за власною ініціативою та/або ініціативою особи, на побачення з якою він має право.

Нагадаємо, в Україні можуть дозволити примусове годування засуджених. Комітет ВР з прав людини, деокупацію і реінтеграції тимчасово окупованих підтримав відповідний проект закону №4323.

Як писало РБК-Україна, В Україні з'являться правила відбування адміністративного арешту. Народні депутати прийняли за основу відповідний законопроект №3047.

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