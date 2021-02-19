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Рада расширила доступ адвокатов в тюрьмы и СИЗО

Новина українською → Украина, Пятница 19 февраля 2021 13:19
Рада расширила доступ адвокатов в тюрьмы и СИЗО Фото: камера (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине разрешили доступ лиц, отбывающих наказание, к конфиденциальным свиданиям со своими защитниками без ограничения их продолжительности в рабочие, выходные, нерабочие дни. Верховная рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №2063.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Закон гарантирует осужденному право на правовую помощь, конфиденциальные юридические консультации (свидания) с защитниками, адвокатами, законными представителями, которые представляют лицо при рассмотрении дел в суде, юристами, специалистами в области права, представляющими лицо в Европейском суде по правам человека, законными представителями несовершеннолетнего или лица, признанного недееспособным или ограниченно дееспособным.

Такое право распространяется также на осужденных, находящихся на лечении в учреждениях здравоохранения, помещенных в карцер.

Осужденный имеет право на такие свидания без ограничения во времени и количестве в рабочие, выходные, праздничные, нерабочие дни с 7 до 20 часов по собственной инициативе и/или инициативе лица, на свидание с которым он имеет право.

Напомним, в Украине могут разрешить принудительное кормление осужденных. Комитет ВР по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных поддержал соответствующий проект закона №4323.

Как писало РБК-Украина, В Украине появятся правила отбывания административного ареста. Народные депутаты приняли за основу соответствующий законопроект №3047.

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