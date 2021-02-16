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Рада просить світову спільноту посилити санкції проти РФ за анексію Криму

Автор: Юлія Струк

Верховна рада просить світову спільноту посилити санкції проти Росії за анексію Криму. Народні депутати підтримали відповідний проект постанови №4655.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

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За документ проголосували 314 нардепів.

Парламент звертається до Організації Об’єднаних Націй, Європейського парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, ПА НАТО, ПА ОЧЕС, урядів і парламентів держав світу та просить засудити дії РФ, спрямовані проти територіальної цілісності та суверенітету України.

"Посилити політико-дипломатичний і санкційний тиск на державу-окупанта до повного припинення нею збройної агресії та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаного державного кордону, продовжувати політику невизнання спроби анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь", - сказано у документі.

Нардепи закликають використати всі можливі міжнародні політико-дипломатичні та санкційні механізми щодо федерації для негайного звільнення усіх українців, яких РФ незаконно утримує на тимчасово окупованих територіях Криму та у Росії.

ВР просить партнерів протидіяти мілітаризації Кримського півострова; вимагати від Росії припинити агресивні дії в Чорноморському регіоні, практику перекриття для торговельного судноплавства значних районів акваторії Чорного та Азовського морів під приводом військових навчань, практику блокування українських портів з використанням гібридних методів.

"Вимагати від Російської Федерації припинити спроби розширення своєї юрисдикції на ядерні об’єкти та інфраструктуру на тимчасово окупованих територіях АР Крим, використання захоплених українських підприємств оборонної промисловості та надати світовому співтовариству чіткі запевнення щодо нерозміщення на тимчасово окупованих територіях України ядерної та іншої зброї масового знищення", - вказано у постанові.

Парламентарі просять Захід вимагати від РФ припинити насильницьке переміщення незаконно засуджених громадян України з Криму до Росії.

"Вимагати від Російської Федерації припинити депортацію цивільного населення з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополь та переміщення громадян Російської Федерації на тимчасово окуповану територію України", - підкреслюється у документі.

Рада закликає застосовувати всі можливі види санкцій до фізичних та юридичних осіб, органів державної влади РФ, органів окупаційної влади федерації, причетних до окупаційної політики на тимчасово окупованих територіях України та системних порушень прав людини.

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