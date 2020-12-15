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Рада приступила до розгляду бюджету-2021

Автор: Юлія Струк

Верховна рада приступила до розгляду закону про державний бюджет на 2021 рік. Законопроект розглядають у другому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Вчора бюджетний комітет Верховної ради підтримав проект державного бюджету на 2021 рік. Також парламентарії затвердили зміни у Бюджетний кодекс України.

Джерело РБК-Україна в "Слузі народу" запевняло, що у парламенті набереться достатня кількість голосів для ухвалення законопроекту про держбюджет на пленарному засіданні парламенту. Крім фракції "Слуга народу", свої голоси повинна дати група "Довіра".

Можливо, документ підтримають і група "За майбутнє", а також фракція "Батьківщина".

Співрозмовник зазначав, що голосів за ухвалення бюджету точно має вистачити, а сам розгляд пройти відносно оперативно, не переходячи в "бюджетну ніч".

Нагадаємо, у першому читанні проект держбюджету на 2021 рік, крім "Слуги народу" підтримали "Батьківщина", група "Довіра" і група "За майбутнє". Також документ підтримали 11 позафракційних нардепів.

Детальніше про держбюджет на 2021 рік читайте у матеріалі РБК-Україна "Бюджетні гри. Як Кабмін і Рада ділять держскарбницю на 2021 рік".

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