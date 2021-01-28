Рада попросила Венеціанську комісію оцінити законопроекти про діяльність КСУ

Венеціанська комісія отримала лист від голови Верховної ради Дмитра Разумкова. Спікер парламенту запитав думки Венеціанської комісії щодо двох законопроектів про діяльність Конституційного суду.

Про це йдеться на сайті Венеціанської комісії.

Главу парламенту цікавить думка Комісії стосовно законопроектів "Про конституційний порядок" та "Про порядок розгляду справ та виконання рішень Конституційного суду України".

"Цей запит є продовженням рекомендацій Комісії, висловлених в її двох термінових висновках від грудня 2020 року щодо ситуації з механізмами запобігання корупції та реформи КСУ", - уточнили в Комісії.

Зазначимо, сьогодні Верховна рада відправила на доопрацювання законопроект про діяльність Конституційного суду.

Нагадаємо, минулого грудня Венеціанська комісія дала рекомендації українській владі щодо реформи Конституційного суду.

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський пообіцяв врахувати висновки Венеціанської комісії під час реформи КСУ. Опрацювати ці рекомендації глава держави доручив комісії з питань правової реформи.