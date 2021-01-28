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Рада попросила Венецианскую комиссию оценить законопроекты о деятельности КСУ

Автор: Дмитрий Левицкий

Венецианская комиссия получила письмо от главы Верховной рады Дмитрия Разумкова. Спикер парламента спросил мнения Венецианской комиссии по двум законопроектам о деятельности Конституционного суда.

Об этом говорится на сайте Венецианской комиссии.

Главу парламента интересует мнение Комиссии о законопроектах "О конституционный порядке" и "О порядке рассмотрения дел и исполнения решений Конституционного суда Украины".

"Этот запрос является продолжением рекомендаций Комиссии, высказанных в ее двух срочных выводах от декабря 2020 года относительно ситуации с механизмами предотвращения коррупции и реформы КСУ", - уточнили в Комиссии.

Отметим, сегодня Верховная рада отправила на доработку законопроект о деятельности Конституционного суда.

Напомним, в декабре прошлого года Венецианская комиссия дала рекомендации украинским властям по реформе Конституционного суда.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский пообещал учесть выводы Венецианской комиссии во время реформы КСУ. Проработать эти рекомендации глава государства поручил комиссии по вопросам правовой реформы.

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Новости Украины Конституционный суд УкраиныВенецианская комиссияВерховная РадаДмитрий Разумков