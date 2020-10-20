Рада підтримала створення штабу по боротьбі з COVID-19 на чолі з Зеленським

В Україні створять штаб по боротьбі з COVID-19 на чолі з президентом Володимиром Зеленським. Відповідний проект постанови №4228 підтримала Верховна рада.
Про це повідомляє РБК-Україна.
За нього проголосували 308 нардепів.
Документ передбачає:
Також вводиться у дію єдина всеукраїнська багатоканальна телефонна лінія для українців, що мають симптоми або хворіють коронавірусною хворобою для проведення безкоштовного тестування та надання невідкладної допомоги.
Крім того, за регіональним розподілом створять необхідну кількість мобільних бригад для забору у пацієнтів біологічного матеріалу за місцем проживання та його транспортування у лабораторію.
Передбачене створення державної регіональної мережі вірусологічних лабораторій із загальною потужністю понад 100 тисяч досліджень на добу, в яку мають входити регіональні високопродуктивні лабораторні комплекси та вірусологічні лабораторії при опорних лікарнях надання меддопомоги при коронавірусній хворобі. При проектуванні лабораторій та закупівлі необхідного обладнання пріоритет має надаватися сучасним технологіям ПЛР-тестування.
Бригади швидкої медичної допомоги, які будуть здійснювати забір матеріалу для тесту, мають бути забезпечені усім необхідним обладнанням, витратними матеріалами, пальним та ефективними системами індивідуального захисту для працівників. Час забору біологічного матеріалу має складати не більше 4-х годин після звернення пацієнта на "гарячу" телефонну лінію.
У постанові прописане створення лабораторних потужностей у системі медичних закладів МВС, Міноборони, Національної академії медичних наук та МОЗ для проведення періодичного тестування медичних та інших працівників, які працюють у закладах охорони здоров’я, що надають допомогу хворим на COVID-19, а також осіб, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення коронавірусу.
Відзначимо, в ході погоджувальної ради 19 жовтня парламентарії домовилися розглянути документ у вівторок. Раніше проект постанови підписали багато голів фракцій.
Як писало РБК-Україна, Рада сьогодні заслухає міністра охорони здоров'я Максима Степанова з приводу готовності до боротьби з коронавірусом в Україні.
Нагадаємо, в Україні станом на 19 жовтня не залишилося жодного регіону, який готовий до ослаблення карантину.