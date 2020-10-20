Рада підтримала створення штабу по боротьбі з COVID-19 на чолі з Зеленським

В Україні створять штаб по боротьбі з COVID-19 на чолі з президентом Володимиром Зеленським. Відповідний проект постанови №4228 підтримала Верховна рада.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За нього проголосували 308 нардепів.

Документ передбачає:

створення очолюваного президентом штабу боротьби з вірусом;

масове тестування на коронавірус;

збільшення потужностей лабораторій;

перепрофілювання лікарень під відділення для лікування коронавірусу.

Також вводиться у дію єдина всеукраїнська багатоканальна телефонна лінія для українців, що мають симптоми або хворіють коронавірусною хворобою для проведення безкоштовного тестування та надання невідкладної допомоги.

Крім того, за регіональним розподілом створять необхідну кількість мобільних бригад для забору у пацієнтів біологічного матеріалу за місцем проживання та його транспортування у лабораторію.

Тестування на коронавірус

Передбачене створення державної регіональної мережі вірусологічних лабораторій із загальною потужністю понад 100 тисяч досліджень на добу, в яку мають входити регіональні високопродуктивні лабораторні комплекси та вірусологічні лабораторії при опорних лікарнях надання меддопомоги при коронавірусній хворобі. При проектуванні лабораторій та закупівлі необхідного обладнання пріоритет має надаватися сучасним технологіям ПЛР-тестування.

Бригади швидкої медичної допомоги, які будуть здійснювати забір матеріалу для тесту, мають бути забезпечені усім необхідним обладнанням, витратними матеріалами, пальним та ефективними системами індивідуального захисту для працівників. Час забору біологічного матеріалу має складати не більше 4-х годин після звернення пацієнта на "гарячу" телефонну лінію.

У постанові прописане створення лабораторних потужностей у системі медичних закладів МВС, Міноборони, Національної академії медичних наук та МОЗ для проведення періодичного тестування медичних та інших працівників, які працюють у закладах охорони здоров’я, що надають допомогу хворим на COVID-19, а також осіб, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення коронавірусу.

Доступ до вакцини

Документ передбачає забезпечення доступу населення до безпечної та якісної вакцини проти COVID-19 шляхом:

створення умов для спрощеного початку клінічних випробувань вакцин для профілактики COVID-19 для надання значній частині населення України можливості участі в клінічних випробуваннях;

створення умов для спрощення порядку реєстрації в Україні вакцин, які були схвалені до застосування в країнах зі строгими регуляторними юрисдикціями;

забезпечення вакцинування не менше ніж 40% населення України за кошти державного бюджету після появи у країні безпечної та якісної вакцини від COVID-19, схваленої до застосування у країнах зі строгими регуляторними юрисдикціями;

проведення широкої інформаційної кампанії щодо безпечності вакцини проти COVID-19.

Відзначимо, в ході погоджувальної ради 19 жовтня парламентарії домовилися розглянути документ у вівторок. Раніше проект постанови підписали багато голів фракцій.

Як писало РБК-Україна, Рада сьогодні заслухає міністра охорони здоров'я Максима Степанова з приводу готовності до боротьби з коронавірусом в Україні.

Нагадаємо, в Україні станом на 19 жовтня не залишилося жодного регіону, який готовий до ослаблення карантину.