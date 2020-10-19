В Україні створять штаб по боротьбі з COVID-19 на чолі з Зеленським

В Україні можуть створити штаб по боротьбі з COVID-19 на чолі з президентом Володимиром Зеленським. Відповідний проект постанови №4228 внесли до Верховної ради.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

У ході погоджувальної ради в понеділок, 19 жовтня, парламентарії домовилися розглянути документ у вівторок. Раніше проект постанови підписали багато голів фракцій.

Документ передбачає:

створення очолюваного президентом штабу боротьби з вірусом;

масове тестування на коронавірус;

збільшення потужностей лабораторій;

перепрофілювання лікарень під відділення для лікування коронавірусу.

Також планується ввести в дію єдину всеукраїнську багатоканальну телефонну лінію для українців, що мають симптоми або хворіють коронавірусною хворобою для проведення безкоштовного тестування та надання невідкладної допомоги.

Крім того, пропонується створити за регіональним розподілом необхідну кількість мобільних бригад для забору у пацієнтів біологічного матеріалу за місцем проживання та його транспортування у лабораторію.

Нагадаємо, Рада у вівторок, 20 жовтня, заслухає міністра охорони здоров'я Максима Степанова з приводу готовності до боротьби з коронавірусом в Україні.

Як писало РБК-Україна, в Україні станом на 19 жовтня не залишилося жодного регіону, який готовий до ослаблення карантину. У "червоний" список потрапила і Кіровоградська область.

Так, в Україні за добу захворіли 4 766 осіб. Всього з початку пандемії заразилися вже понад 300 тисяч осіб.