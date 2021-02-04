Рада планує відновити конкурси для держслужбовців

Верховна рада планує відновити конкурси на зайняття посад державних службовців. Народні депутати схвалили відповідний законопроект №4531.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 334 нардепи.

У законі прописано, що конкурси на посади, що обіймають особи, з якими до набрання чинності цим законом уклали контракти про держслужбу на період дії карантину через коронавірус, оголошуються:

на посади державної служби категорії "А" - протягом чотирьох місяців з дня набрання чинності документом;

на посади держслужби категорій "Б" та "В" - протягом дев’яти місяців з дня набрання чинності законом.

А контракти про держслужбу на період дії карантину, укладені до набрання чинності цим документом, діють до призначення на посаду чиновника за результатами конкурсу, але не більше:

для посад категорії "А" - п’яти місяців з дня набрання чинності документом;

для посад категорій "Б" та "В" - протягом одного року з дня набрання чинності цим законом.

У документі пропонують не проводити спеціальну перевірку, встановлену статтею 56 ЗУ "Про запобігання корупції", щодо держслужбовців після припинення дії контракту про проходження ними служби на час карантину. Але за умови, що стосовно таких осіб вже проводилася спецперевірка під час укладання відповідного контракту.

Нагадаємо, в кінці квітня Кабмін змінив порядок призначення на держслужбу на час карантину, а саме скасував конкурси.

Як писало РБК-Україна, 13 квітня парламент прийняв за основу і в цілому доопрацьований законопроект про зміни до бюджету-2020 через ситуацію з коронавірусом. Документ містив норму про скасування таких конкурсів.