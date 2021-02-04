Рада планирует восстановить конкурсы для госслужащих

Верховная рада планирует возобновить конкурсы на занятие должностей государственных служащих. Народные депутаты одобрили соответствующий законопроект №4531.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 334 нардепа.

В законе прописано, что конкурсы на должности, занятые лицами, с которыми до вступления в силу данного закона заключили контракты о госслужбе на период действия карантина из-за коронавируса, объявляются:

на должности государственной службы категории "А" - в течение четырех месяцев со дня вступления в силу документа;

на должности госслужбы категорий "Б" и "В" - в течение девяти месяцев со дня вступления в силу закона.

А контракты на госслужбу на период действия карантина, заключенные до вступления в силу этого документа, действуют до назначения на должность чиновника по результатам конкурса, но не более:

для должностей категории "А" - пяти месяцев со дня вступления в силу документа;

для должностей категорий "Б" и "В" - в течение одного года со дня вступления в силу данного закона.

В документе предлагается не проводить специальную проверку, установленную статьей 56 ЗУ "О предотвращении коррупции", в отношении госслужащих после прекращения действия контракта о прохождении ими службы на время карантина. Но при условии, что в отношении таких лиц уже проводилась спецпроверка при заключении соответствующего договора.

Напомним, в конце апреля Кабмин изменил порядок назначения на госслужбу на время карантина, а именно отменил конкурсы.

Как писало РБК-Украина, 13 апреля парламент принял за основу и в целом доработанный законопроект об изменениях в бюджет-2020 в связи с ситуацией с коронавирусом. Документ содержал норму об отмене таких конкурсов.