Рада планує зібратись на позачергове засідання у вівторок: чому

Парламент України збереться на позачергове засідання на цьому тижні. Будуть розглядати пропозиції президента до закону про держслужбу, який він ветував.
Про це повідомили в коментарі РБК-Україна народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура та заступниця голова фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
Качура зазначив, що, скоріше від усього, у вівторок розглянуть пропозиції Володимира Зеленського до цього закону. Також це підтвердила Кравчук.
"Ми очікуємо, що наступного тижня Рада збереться на позачергове засідання. У вівторок чи середу. Треба буде проголосувати за законопроект про держслужбу з урахуванням пропозицій президента, щоб розблокувати роботу міністерства енергетики і виплату заробітньої плати", - повідомила Кравчук.
Засідання буде о 12:00, уточнив Качура.
Сьогодні під час виступу в Раді прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що виплата зарплат шахтарів стоїть під загрозою через ветування закону.
"В.о. голови Міненерго не може підписати необхідні документи", - заявив він.
Зазначимо, Володимир Зеленський ветував закон про повернення конкурсів для держслужбовців. Він повернув до парламенту цей закон зі своїми пропозиціями. Зокрема, він просить переглянути повноваження заступників.
РБК-Україна писало, що 16 лютого Верховна рада прийняла проект закону "Про внесення змін до деяких законів України про відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби.