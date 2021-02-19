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Рада планує зібратись на позачергове засідання у вівторок: чому

Автор: Анастасія Рокитна

Парламент України збереться на позачергове засідання на цьому тижні. Будуть розглядати пропозиції президента до закону про держслужбу, який він ветував.

Про це повідомили в коментарі РБК-Україна народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура та заступниця голова фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Качура зазначив, що, скоріше від усього, у вівторок розглянуть пропозиції Володимира Зеленського до цього закону. Також це підтвердила Кравчук.

"Ми очікуємо, що наступного тижня Рада збереться на позачергове засідання. У вівторок чи середу. Треба буде проголосувати за законопроект про держслужбу з урахуванням пропозицій президента, щоб розблокувати роботу міністерства енергетики і виплату заробітньої плати", - повідомила Кравчук.

Засідання буде о 12:00, уточнив Качура.

Сьогодні під час виступу в Раді прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що виплата зарплат шахтарів стоїть під загрозою через ветування закону.

"В.о. голови Міненерго не може підписати необхідні документи", - заявив він.

Зазначимо, Володимир Зеленський ветував закон про повернення конкурсів для держслужбовців. Він повернув до парламенту цей закон зі своїми пропозиціями. Зокрема, він просить переглянути повноваження заступників.

РБК-Україна писало, що 16 лютого Верховна рада прийняла проект закону "Про внесення змін до деяких законів України про відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби.

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