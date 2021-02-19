Рада планує зібратись на позачергове засідання у вівторок: чому

Качура зазначив, що, скоріше від усього, у вівторок розглянуть пропозиції Володимира Зеленського до цього закону. Також це підтвердила Кравчук.

"Ми очікуємо, що наступного тижня Рада збереться на позачергове засідання. У вівторок чи середу. Треба буде проголосувати за законопроект про держслужбу з урахуванням пропозицій президента, щоб розблокувати роботу міністерства енергетики і виплату заробітньої плати", - повідомила Кравчук.

Засідання буде о 12:00, уточнив Качура.

Сьогодні під час виступу в Раді прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що виплата зарплат шахтарів стоїть під загрозою через ветування закону.

"В.о. голови Міненерго не може підписати необхідні документи", - заявив він.