Введення касових апаратів для ФОПів відклали. Рада прийняла новий закон

Верховна рада відстрочила введення касових апаратів для ФОПів. Народні депутати підтримали відповідний законопроект №4439-д.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За документ проголосували 319 нардепів.

Цей закон відтерміновує до 1 січня 2022 року обов’язкове застосування РРО (ПРРО) для ФОП, які є платниками єдиного податку другої - четвертої груп.

Документ прив'язує граничні обсяги доходів різних груп ФОПів до розмірів мінімальної заробітної плати (МЗ), встановленої на початок року.

для першої групи - 167 розмірів МЗ замість 1 млн гривень;

для другої групи - 834 розміру МЗ замість 5 млн гривень;

для третьої групи - 1167 розмірів МЗ замість 7 млн гривень.

Виключаються норми про компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми штрафних санкцій, застосованих до бізнесу. Йдеться про так званий кешбек.

Також скасовуються і штрафні санкції за невідповідність готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті РРО, та за відсутність попереднього програмування товарів у РРО (ПРРО).

До 1 січня 2022 року подовжується застосування понижених розмірів фінансових санкцій за порушення бізнесом окремих вимог закону щодо використання РРО (програмних реєстраторів розрахункових операцій) під час проведення розрахункових операцій.

Нагадаємо, профільний комітет ВР розробив законопроект №4439-д для врегулювання питання введення обов'язкових касових апаратів для фізичних осіб-підприємців.

Як писало РБК-Україна, сьогодні в урядовому кварталі в Києві проходить марш ФОПів.

Відзначимо, в понеділок президент України Володимир Зеленський подав до Верховної ради законопроект про відстрочку введення реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Так, 17 листопада Верховна рада провалила законопроект №4313-д про відстрочку касових апаратів для фізичних осіб-підприємців.