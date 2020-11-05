Рада відправила на доопрацювання закон Зеленського про судову реформу

Верховна рада відправила на доопрацювання законопроект №3711 авторства президента Володимира Зеленського про судову реформу, яку Конституційний суд визнав невідповідною Основному закону. Закон пропонує скасувати скорочення числа суддів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Законопроект відправили на повторне перше читання. За це рішення проголосували 239 парламентаріїв.

Передісторія

Взимку КСУ визнав окремі норми судової реформи президента неконституційними, а саме про:

ліквідацію Верховного суду України;

зміну кількісного складу ЗС і розміру винагороди судді цього суду;

статус і організацію діяльності органів суддівського управління - Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

діяльність комісії з питань доброчесності та етики;

процедуру здійснення дисциплінарними палатами ВРП дисциплінарного провадження щодо судді.

У резолютивній частині своїх рішень КСУ рекомендував парламенту невідкладно привести положення законодавства у відповідність з цими рішеннями.

Законопроект №3711 президента пропонує усунути всі ці проблеми.

Нагадаємо, раніше Венеціанська комісія в цілому позитивно оцінила законопроект про судоустрій і статус суддів №3711. Експерти наголосили на необхідності заповнити близько 2 тисяч вакансій суддів.

Як писало РБК-Україна, Зеленський запропонував Верховній раді змінити свою судову реформу, яку Конституційний суд визнав невідповідною Основному закону.

Так, раніше КСУ визнав неконституційними положення судової реформи Зеленського, зокрема, неконституційним визнано, в тому числі, скорочення кількості суддів Верховного суду з 200 до 100.