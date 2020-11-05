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Рада отправила на доработку закон Зеленского о судебной реформе

Автор: Юлия Струк

Верховная рада отправила на доработку законопроект №3711 авторства президента Владимира Зеленского о судебной реформе, которую Конституционный суд признал несоответствующей Основному закону. Закон предлагает отменить сокращение числа судей.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Законопроект отправили на повторное первое чтение. За это решение проголосовали 239 парламентариев.

Предыстория

Зимой КСУ признал отдельные нормы судебной реформы президента неконституционными, а именно о:

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  • ликвидации Верховного суда Украины;
  • изменении количественного состава ВС и размера вознаграждения судьи этого суда;
  • статусе и организации деятельности органов судейского управления - Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей Украины;
  • деятельности комиссии по вопросам добропорядочности и этики;
  • процедуре осуществления дисциплинарными палатами ВРП дисциплинарного производства в отношении судьи.

В резолютивной части своих решений КСУ рекомендовал парламенту безотлагательно привести положения законодательства в соответствие с этими решениями.

Законопроект №3711 президента предлагает устранить все эти проблемы.

Напомним, ранее Венецианская комиссия в целом положительно оценила законопроект о судоустройстве и статусе судей №3711. Эксперты отметили необходимость заполнить около 2 тысяч вакансий судей.

Как писало РБК-Украина, Зеленский предложил Верховной раде изменить свою судебную реформу, которую Конституционный суд признал несоответствующей Основному закону.

Так, ранее КСУ признал неконституционными положения судебной реформы Зеленского, в частности, неконституционным признано, в том числе, сокращение количества судей Верховного суда с 200 до 100.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийСудебная реформаВерховная Рада