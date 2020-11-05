Рада отправила на доработку закон Зеленского о судебной реформе

Верховная рада отправила на доработку законопроект №3711 авторства президента Владимира Зеленского о судебной реформе, которую Конституционный суд признал несоответствующей Основному закону. Закон предлагает отменить сокращение числа судей.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Законопроект отправили на повторное первое чтение. За это решение проголосовали 239 парламентариев.
Зимой КСУ признал отдельные нормы судебной реформы президента неконституционными, а именно о:
В резолютивной части своих решений КСУ рекомендовал парламенту безотлагательно привести положения законодательства в соответствие с этими решениями.
Законопроект №3711 президента предлагает устранить все эти проблемы.
Напомним, ранее Венецианская комиссия в целом положительно оценила законопроект о судоустройстве и статусе судей №3711. Эксперты отметили необходимость заполнить около 2 тысяч вакансий судей.
Как писало РБК-Украина, Зеленский предложил Верховной раде изменить свою судебную реформу, которую Конституционный суд признал несоответствующей Основному закону.
Так, ранее КСУ признал неконституционными положения судебной реформы Зеленского, в частности, неконституционным признано, в том числе, сокращение количества судей Верховного суда с 200 до 100.