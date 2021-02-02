Рада відмовилася значно збільшити держмито на нотаріальні дії

Народні депутати поки що відмовилися значно збільшити державне мито на нотаріальні дії. Верховна рада відправила на доопрацювання законопроект №3236-1 "Про внесення змін до статті 3 Декрету Кабінету міністрів "Про державне мито".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.
За основу його підтримали лише 217 нардепів, а за направлення документу на повторне перше читання проголосували 246 депутатів парламенту.
Документ пропонував суттєво збільшити розміри ставок держмита на деякі нотаріальні дії, які здійснюють державні нотаріальні контори і виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад народних депутатів.
Зокрема, пропонувалося збільшити мито за посвідчення:
Нагадаємо, влітку комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ВР прийняти за основу цей закон.