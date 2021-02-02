Рада відмовилася значно збільшити держмито на нотаріальні дії

Народні депутати поки що відмовилися значно збільшити державне мито на нотаріальні дії. Верховна рада відправила на доопрацювання законопроект №3236-1 "Про внесення змін до статті 3 Декрету Кабінету міністрів "Про державне мито".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

За основу його підтримали лише 217 нардепів, а за направлення документу на повторне перше читання проголосували 246 депутатів парламенту.

Документ пропонував суттєво збільшити розміри ставок держмита на деякі нотаріальні дії, які здійснюють державні нотаріальні контори і виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад народних депутатів.

Зокрема, пропонувалося збільшити мито за посвідчення:

заповітів у 300 разів - з 0,05 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

доручень на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів у 150-300 разів - з 0,03 до 10-15 таких мінімумів;

доручень на право користування і розпорядження транспортними засобами у 50-100 разів - з 0,1 до 10-15 НМДГ;

вірності копій документів та витягів із них у 100 разів – з 0,01 до 1 такого мінімуму за кожну сторінку);

справжності кожного підпису на документах у 500 разів - з 0,02 до 10 НМДГ за кожний документ.

Нагадаємо, влітку комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ВР прийняти за основу цей закон.