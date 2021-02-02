Рада отказалась значительно увеличить госпошлину на нотариальные действия

Народные депутаты пока что отказались значительно увеличить государственную пошлину на нотариальные действия. Верховная рада отправила на доработку законопроект №3236-1 "О внесении изменений в статью 3 Декрета Кабинета министров "О государственной пошлине".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
За основу его поддержали только 217 нардепов, а за направление документа на повторное первое чтение проголосовали 246 депутатов парламента.
Документ предлагал существенно увеличить размеры ставок госпошлины на некоторые нотариальные действия, которые осуществляют государственные нотариальные конторы и исполнительные комитеты сельских, поселковых, городских советов народных депутатов.
В частности, предлагалось увеличить пошлину за удостоверение:
Напомним, летом комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал ВР принять за основу этот закон.